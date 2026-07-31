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Nieuw appartementencomplex en levensloopwoningen in Den Dungen

Vandaag om 09:43

Den Dungen krijgt een nieuw appartementencomplex met zestien woningen en acht levensloopbestendige huizen. De vergunning hiervoor is definitief en werd op 29 juli verleend.

Gevonden voor jou

Het bouwproject aan de Veldstraat en Kiemveld in Den Dungen omvat een appartementencomplex van twee verdiepingen met zestien woningen. Daarnaast komen er twee blokken met elk vier levensloopbestendige woningen.

De omgevingsvergunning werd aangevraagd voor zowel bouwtechnische activiteiten als activiteiten die passen binnen het bestemmingsplan. Het besluit is voorbereid via een standaard procedure.

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