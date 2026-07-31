Omgevingsvergunning aangevraagd voor sleufsilo’s in Berlicum

In Berlicum is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van sleufsilo’s en een spoelplaats. De aanvraag is ingediend op 28 juli 2026 en betreft de locatie aan de Werststeeg 45.

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Burgemeester en wethouders van de gemeente Sint-Michielsgestel hebben bevestigd dat zij de aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het betreft een plan om sleufsilo’s en een spoelplaats te realiseren op een adres aan de Werststeeg in Berlicum.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z/511854 en werd op 28 juli 2026 ingediend. Op dit moment is het nog niet mogelijk om op de aanvraag te reageren.