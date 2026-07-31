Verbouwing woonhuis Tielse Hoeve in Sint-Michielsgestel goedgekeurd

De gemeente Sint-Michielsgestel heeft een vergunning verleend voor de verbouwing van een woonhuis aan de Tielse Hoeve 8. Het besluit is op 29 juli 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

Het gaat om een bouwtechnische activiteit die volgens de standaard procedure is voorbereid. De vergunning heeft registratienummer 1411113.

De stukken met betrekking tot deze vergunning kunnen worden ingezien bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Sint-Michielsgestel.