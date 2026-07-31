Appartementen gepland aan Nieuwstraat in Sint-Michielsgestel

Er is een vergunning aangevraagd voor het ombouwen van een pand aan de Nieuwstraat 80 in Sint-Michielsgestel tot appartementen. De aanvraag werd ingediend op 28 juli 2026.

Gevonden voor jou

Het plan is om het pand aan de Nieuwstraat 80 een nieuwe bestemming te geven als appartementencomplex. De aanvraag betreft activiteiten zoals bouwen en technische bouwaspecten.

De stukken over deze aanvraag zijn in te zien via het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente. Het is in deze fase nog niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de plannen.