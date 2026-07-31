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Vergunning verleend voor Huis van Sint in Waalwijk
Vandaag om 09:43
De burgemeester van Waalwijk heeft een vergunning verleend voor het evenement Huis van Sint. Dit vindt plaats van 16 tot en met 29 november 2026 op het Raadhuisplein in Waalwijk.
Het Huis van Sint wordt georganiseerd op Raadhuisplein 2 in Waalwijk. Het evenement is dagelijks te bezoeken van negen uur ’s ochtends tot zes uur ’s avonds. Naast de vergunning heeft het college van Waalwijk ontheffing verleend voor het veroorzaken van geluid tijdens het evenement.
Het besluit is op 28 juli 2026 bekendgemaakt. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-017207.
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