Verbouwing noordertransept en stookhok in Waalwijk aangevraagd

In Waalwijk is een vergunning aangevraagd voor het verbouwen van het noordertransept en stookhok op Grotestraat 121.

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Op 29 juli is een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor werkzaamheden aan het noordertransept en stookhok op Grotestraat 121 in Waalwijk. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-019292.

De stukken van de aanvraag kunnen worden ingezien, maar alleen na het maken van een afspraak met de afdeling Vergunningverlening en Belastingen Leefomgeving. Het is mogelijk om tegen betaling een papieren versie van de documenten te krijgen.

Er is nog geen besluit genomen over de aanvraag. Zodra dat gebeurt, wordt dit openbaar gemaakt. Op dit moment kunnen belanghebbenden nog geen bezwaar maken.