Vergunning verleend voor herinrichting Kempenlaan in Goirle

De gemeente Goirle heeft een vergunning verleend voor het verplanten van een boom aan de Kempenlaan. Het besluit is op 29 juli genomen en treedt op 28 augustus in werking.

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De herinrichting van de Kempenlaan in Goirle krijgt groen licht. Onderdeel hiervan is het verplanten van één boom op de locatie met verzoeknummer 2026072300308. Het besluit, met zaaknummer 1058973, is op 29 juli door de gemeente vastgesteld en dezelfde dag verzonden.

De activiteiten die bij de vergunning horen, vallen onder het kappen of vellen van houtopstanden. Vanaf 28 augustus heeft de vergunning rechtskracht. Bewoners en belanghebbenden die hier bezwaar tegen willen maken, hebben tot en met 10 september de mogelijkheid om dit bij de gemeente kenbaar te maken.