Beslistermijn verlengd voor aanvraag lift in woning in Goirle

De gemeente Goirle heeft de beslistermijn voor een omgevingsvergunning verlengd. Het gaat om een aanvraag voor het plaatsen van een lift aan de Rillaerse-Baan 63. De nieuwe termijn loopt tot en met 8 september 2026.

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De aanvraag voor het plaatsen van een lift in een woning aan de Rillaerse-Baan 63 in Goirle is op 21 april 2026 ontvangen. Het verlengbesluit is op 28 juli 2026 genomen en verzonden. De gemeente heeft de beslistermijn met maximaal zes weken verlengd.

De nieuwe uiterste beslistermijn is vastgesteld op 8 september 2026. Het zaaknummer van deze vergunningaanvraag is 1051274. Op dit moment kunnen er nog geen bezwaren worden ingediend, omdat er nog geen definitief besluit is genomen.