Uitbreiding pluimveestal in Hoogeloon krijgt vergunning

De gemeente Bladel heeft een vergunning verleend voor het uitbreiden van een pluimveestal aan de Groenstraat in Hoogeloon. Het besluit is op 29 juli genomen.

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De vergunning betreft twee locaties: Groenstraat 4A en Groenstraat 6 in Hoogeloon. Het gaat om een technische uitbreiding van de pluimveestal. Het kenmerk van de zaak is ZBLA2026-000970.

Volgens de gemeente kan de uitbreiding mogelijk veranderingen in de omgeving veroorzaken. Het besluit ligt zes weken ter inzage en belanghebbenden hebben de mogelijkheid bezwaar te maken.