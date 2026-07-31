Navigatie overslaan
Ontdek

Beslistermijn verlengd voor omzetten veehouderij in Hoogeloon

Vandaag om 09:43

De gemeente Bladel heeft de beslissing over een vergunning voor het omzetten van een veehouderij naar een akkerbouwbedrijf in Hoogeloon met zes weken verlengd.

Gevonden voor jou

Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning aan de Ir. Mettropweg 5 in Hoogeloon. De verlenging, die op 29 juli is besloten, betreft een maximale termijn van zes weken. Het dossier heeft bij de gemeente het kenmerk ZBLA2026-001009.

De gemeente Bladel meldt deze verlenging omdat mogelijke veranderingen in de omgeving relevant kunnen zijn voor inwoners. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen het verlengen van de beslistermijn.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Bladel

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.