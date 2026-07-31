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Beslistermijn verlengd voor omzetten veehouderij in Hoogeloon
Vandaag om 09:43
De gemeente Bladel heeft de beslissing over een vergunning voor het omzetten van een veehouderij naar een akkerbouwbedrijf in Hoogeloon met zes weken verlengd.
Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning aan de Ir. Mettropweg 5 in Hoogeloon. De verlenging, die op 29 juli is besloten, betreft een maximale termijn van zes weken. Het dossier heeft bij de gemeente het kenmerk ZBLA2026-001009.
De gemeente Bladel meldt deze verlenging omdat mogelijke veranderingen in de omgeving relevant kunnen zijn voor inwoners. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen het verlengen van de beslistermijn.
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