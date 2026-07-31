Gemeente Laarbeek verlengt beslistermijn verbouwing woonhuis Aarle-Rixtel

De gemeente Laarbeek heeft de termijn voor een omgevingsvergunning bij Hagelkruisweg 18 in Aarle-Rixtel met zes weken verlengd. Het gaat om een aanvraag voor het verbouwen van een woonhuis.

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De aanvraag voor de verbouwing van het woonhuis aan de Hagelkruisweg 18 werd ingediend op 6 mei 2026. Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek heeft besloten dat de behandeling van deze vergunning langer mag duren. De termijn is verlengd met zes weken.

De aanvraag betreft een zogenoemde buitenplanse omgevingsplanactiviteit, wat betekent dat het om een ruimtelijke bouwactiviteit gaat die niet binnen de standaard regels van het bestemmingsplan valt. Het zaaknummer ZOL-2026-000410 is gekoppeld aan deze procedure.