Burgemeester Voetenstraat in Ossendrecht wordt gemeentelijk monument

Het pand aan de Burgemeester Voetenstraat 29 in Ossendrecht is aangewezen als gemeentelijk monument. Het besluit is genomen door het college van Burgemeester en Wethouders na een positief advies van de commissie omgevingskwaliteit.

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Het verzoek om het gebouw aan te wijzen als monument kwam van Erfgoedvereniging Heemschut en Stichting Behoud Cultuurhistorisch Erfgoed Zuidwesthoek. Het college had eerder al het voornemen om het pand deze status te geven. Dit voornemen lag tot 28 april ter inzage, maar hierop is geen enkele reactie binnengekomen.

De definitieve aanwijzing als gemeentelijk monument werd op 12 mei 2026 officieel verzonden. Hiermee wordt het gebouw beschermd vanwege zijn cultuurhistorische waarde en krijgt het een speciale status binnen de gemeente Woensdrecht.