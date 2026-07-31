Aanvraag voor aanbouw in Vierlingsbeek buiten behandeling gesteld

Een vergunningaanvraag voor het uitbreiden van een aanbouw in Vierlingsbeek is buiten behandeling gesteld. Het gaat om de aanvraag voor Arnoud van Gelrestraat 9, met als besluitdatum 28 juli 2026.

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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk heeft de aanvraag voor het uitbreiden van de aanbouw aan Arnoud van Gelrestraat 9 afgewezen. Het besluit werd op 28 juli 2026 genomen en betreft een bouwactiviteit binnen het omgevingsplan.

De aanvraag werd geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00003715. De locatie ligt in het dorp Vierlingsbeek, onderdeel van de gemeente Land van Cuijk.