Kazerne Ossendrecht krijgt geen monumentale status

De Koningin Wilhelminakazerne in Ossendrecht wordt geen gemeentelijk monument. Het college van Woensdrecht heeft de aanvraag definitief afgewezen.

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Het Cuypersgenootschap had gevraagd om de Koningin Wilhelminakazerne aan de Putseweg 80 als gemeentelijk monument aan te wijzen. De commissie Omgevingskwaliteit beoordeelde dit verzoek positief, mede vanwege een landelijk onderzoek naar militaire kazernes en hun rol in de koude oorlog.

Toch besloot het college van burgemeester en wethouders van Woensdrecht om de aanvraag af te wijzen. De kazerne heeft volgens hen een nationaal belang dat zwaarder weegt dan de status van gemeentelijk monument. De aanvrager, eigenaar en medegebruiker van het terrein konden tot 28 april reageren op dit voornemen. Alleen het Cuypersgenootschap diende een zienswijze in, maar het college zag hierin geen reden om het besluit te herzien.