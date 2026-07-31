Ossendrecht: Voornemen tot gemeentelijk monument Dorpsstraat 7

Het college in Ossendrecht heeft voorgesteld om Dorpsstraat 7 als gemeentelijk monument aan te wijzen. Dit besluit ligt ter inzage tot 25 augustus.

Gevonden voor jou

De Stichting Behoud Cultuurhistorisch Erfgoed Zuidwesthoek heeft een verzoek ingediend om het pand aan de Dorpsstraat 7 in Ossendrecht als gemeentelijk monument te laten aanwijzen. Dit verzoek is positief beoordeeld door de commissie omgevingskwaliteit.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 juli een voorgenomen besluit genomen. Tot 25 augustus 2026 kunnen inwoners en betrokkenen het ontwerpbesluit bekijken. Daarna worden eventuele reacties verwerkt en volgt een definitieve beslissing over de monumentstatus.