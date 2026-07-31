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Vergunningsaanvraag voor bomenkap in Putte
Vandaag om 09:45
Burgemeester en wethouders van Woensdrecht hebben een aanvraag ontvangen voor het kappen van twee bomen aan de Dennenlaan 5 in Putte.
De vergunningsaanvraag is ingediend op 11 juli 2026 en betreft het verwijderen van twee bomen. Het adres waar dit plaatsvindt is Dennenlaan 5, 4645 RP in Putte.
De gemeente heeft deze aanvraag officieel bekendgemaakt op 29 juli 2026. Het proces volgt de standaard procedure voor omgevingsvergunningen.
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