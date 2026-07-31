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Evenementenvergunning Eyewitness 2026 in Overloon verleend

Vandaag om 09:45

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor Eyewitness 2026. Het evenement vindt plaats op 29 en 30 augustus in Overloon.

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Het evenement Eyewitness 2026 mag doorgaan op 29 en 30 augustus. De gemeente Land van Cuijk heeft op 28 juli een vergunning verleend voor dit evenement. Het vindt plaats bij Museumpark 1 in Overloon.

De vergunning is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00003440. Dit besluit maakt het mogelijk om het evenement volgens de regels te organiseren.

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