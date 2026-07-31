Opslagfaciliteit Nutricia in Haps mag uitbreiden

De opslagfaciliteit van Nutricia aan de Schuttersweg in Haps mag worden uitgebreid. Het college van Land van Cuijk heeft op 28 juli de vergunning daarvoor verleend.

Gevonden voor jou

Het gaat om een uitbreiding van het Big Bag Warehouse van Nutricia, gelegen aan de Schuttersweg 12 in Haps. Dit besluit maakt het mogelijk om technische bouwactiviteiten uit te voeren en aangepaste maatregelen aan te vragen bij overheidsinstanties.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00002906. Het college van burgemeester en wethouders heeft aangegeven dat de vergunning is goedgekeurd en definitief verleend.