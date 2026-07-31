Milieubesluit voor Loonse Hei in Overloon ter inzage

Gemeente Land van Cuijk heeft een milieubesluit voor Loonse Hei 1-3 in Overloon ter inzage gelegd. Dit ontwerpbesluit is vanaf vandaag, 31 juli 2026, in te zien en er kan zes weken op worden gereageerd.

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Burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk hebben aangekondigd dat zij een milieubesluit willen verlenen voor de locatie Loonse Hei 1-3 in Overloon. Het gaat om een ontwerpbesluit dat vanaf vandaag tot en met 11 september 2026 beschikbaar is voor inzage.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn digitaal te bekijken via www.officielebekendmakingen.nl. Wie de documenten liever fysiek wil inzien, kan daarvoor contact opnemen met de gemeente. Het zaaknummer van deze procedure is Z/214215.