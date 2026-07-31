Vrijstaand huis gepland aan Zwanse hoek in Sint Anthonis

Er is een aanvraag ingediend om een vrijstaand woonhuis te bouwen aan de Zwanse hoek in Sint Anthonis. De gemeente Land van Cuijk heeft de aanvraag op 28 juli ontvangen.

Gevonden voor jou

Het gaat om de bouw van een vrijstaand huis op een nog ongenummerd perceel. De locatie staat kadastraal geregistreerd als OLO00 M 944.

Naast de bouwactiviteit omvat de aanvraag ook het aanleggen of aanpassen van een uitweg. De gemeente behandelt de aanvraag volgens de standaardprocedure. Binnen acht weken volgt een besluit, met een mogelijke verlenging tot maximaal veertien weken.