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Mobiel puinbreken bij Science Park Eindhoven in Son en Breugel
Vandaag om 09:53
Van 17 tot 21 augustus gaat Jansen Infra bouw- en sloopafval breken in Son.
Jansen Infra B.V. heeft een melding gedaan voor het mobiel breken van bouw- en sloopafval op het Science Park Eindhoven 5041 in Son en Breugel. Dit gebeurt op vier werkdagen tussen 17 en 21 augustus 2026.
Bij mobiel puinbreken wordt bouw- en slooppuin ter plaatse fijngemaakt, zodat het opnieuw gebruikt kan worden. De melding is gedaan volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving. Dit is een kennisgeving zonder mogelijkheid tot bezwaar.
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