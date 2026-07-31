Omgevingsvergunning voor keukenverbouwing in Son en Breugel verleend

De gemeente Son en Breugel heeft een vergunning verleend voor de verbouwing van een keuken aan de Sallandpad. Het besluit is genomen op 29 juli.

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De keukenverbouwing vindt plaats op het adres Sallandpad 14 in Son en Breugel. Burgemeester en wethouders hebben hiervoor op 29 juli 2026 toestemming gegeven. Het zaaknummer van de vergunning is 08483723877.

De vergunning kan vanaf de datum van het besluit worden ingezien. In Son en Breugel gaat het om een interne verbouwing van de keuken, waarvoor nu officieel toestemming is verleend.