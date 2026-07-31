Gehandicaptenparkeerplaats aangewezen in Schaarbeekstraat Breda

Burgemeester en wethouders van Breda hebben een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aangewezen in de Schaarbeekstraat, ter hoogte van huisnummer 6.

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De parkeerplaats is gereserveerd voor een specifieke gebruiker die voldoet aan de eisen van de gemeentelijke beleidsregels. De aanvrager heeft een gehandicaptenparkeerkaart en beschikt niet over een eigen parkeervoorziening. Het bord E6 ‘gehandicaptenparkeerplaats’ met een onderbord waarop het kenteken van de rechthebbende vermeld staat, wordt bij de betreffende parkeerplaats geplaatst.

De locatie is gekozen op basis van de dichtstbijzijnde beschikbare parkeerplaats bij de woning van de aanvrager. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor de verkeersveiligheid en de bruikbaarheid van de overige parkeerplaatsen in de straat. Volgens de gemeente leidt de maatregel ook niet tot extra parkeerdruk, omdat er voldoende andere parkeerplaatsen beschikbaar zijn.

Het besluit is genomen in overleg met de politie en treedt in werking op zaterdag 1 augustus 2026.