Gehandicaptenparkeerplaats aangewezen in Rijnstraat Breda

In de Rijnstraat in Breda is een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aangewezen. Deze parkeerplaats bevindt zich ter hoogte van huisnummer 84 en is bedoeld voor een specifieke gebruiker die voldoet aan de eisen van het gemeentelijk beleid.

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Het college van burgemeester en wethouders van Breda heeft besloten om een openbare parkeerplaats in de Rijnstraat te reserveren als gehandicaptenparkeerplaats. Deze maatregel is genomen om de aanvrager, die beschikt over een gehandicaptenparkeerkaart en geen eigen parkeervoorziening heeft, te ondersteunen.

De parkeerplaats is gekozen vanwege de nabijheid van de woning van de aanvrager en veroorzaakt geen nadelige effecten voor de verkeersveiligheid, doorstroming of toegankelijkheid van de straat. Het bord E6, dat deze parkeerplaats aanduidt, zal worden voorzien van een onderbord met het kenteken van de auto van de rechthebbende.

Andere weggebruikers mogen hier niet meer parkeren. Het verkeersbesluit is genomen volgens de beleidsregels van 2019 en in overleg met de politie. De maatregel treedt officieel in werking op 31 juli 2026.