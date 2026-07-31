Vergunning voor tijdelijke borden in Breda verleend

Breda heeft een vergunning verleend voor tijdelijke bewegwijzeringsborden bij Rietvelden en Gouwene. De borden mogen van 30 september tot en met 2 oktober 2026 geplaatst worden.

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Op 29 juli 2026 is toestemming gegeven voor het plaatsen van tijdelijke bewegwijzeringsborden in Breda. De locatie betreft Rietvelden en Gouwene. De vergunning valt onder artikel 2:4 A van de Algemene Plaatselijke Verordening Breda 2018.

De borden zullen gedurende drie dagen, van 30 september tot en met 2 oktober, aanwezig zijn. Deze tijdelijke maatregel is mogelijk gemaakt door een besluit van het college van burgemeester en wethouders.