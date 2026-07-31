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Vergunning voor tijdelijke borden in Breda verleend

Vandaag om 09:53

Breda heeft een vergunning verleend voor tijdelijke bewegwijzeringsborden bij Rietvelden en Gouwene. De borden mogen van 30 september tot en met 2 oktober 2026 geplaatst worden.

Gevonden voor jou

Op 29 juli 2026 is toestemming gegeven voor het plaatsen van tijdelijke bewegwijzeringsborden in Breda. De locatie betreft Rietvelden en Gouwene. De vergunning valt onder artikel 2:4 A van de Algemene Plaatselijke Verordening Breda 2018.

De borden zullen gedurende drie dagen, van 30 september tot en met 2 oktober, aanwezig zijn. Deze tijdelijke maatregel is mogelijk gemaakt door een besluit van het college van burgemeester en wethouders.

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