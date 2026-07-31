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Ontheffing sluitingstijd aangevraagd voor nachtzaak in Breda
Vandaag om 09:53
De burgemeester van Breda heeft een aanvraag ontvangen voor een ontheffing van de sluitingstijd van een nachtzaak aan de Vismarktstraat.
Op 18 augustus 2026 is een aanvraag ingediend voor een ontheffing van de sluitingstijd van de nachtzaak aan de Vismarktstraat 12 in Breda. Het gaat om een verzoek om de gebruikelijke sluitingstijden aan te passen.
De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk Z2026-005349. Het is nu aan de burgemeester om hierover een besluit te nemen. Voorlopig blijft de zaak onder de huidige regels opereren.
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