Son en Breugel stopt subsidieregeling muziekonderwijs

De gemeente Son en Breugel heeft besloten om de subsidieregeling voor muziekonderwijs per direct stop te zetten. Dit besluit is genomen tijdens de collegevergadering op 14 april 2026.

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Het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel heeft de subsidieregeling voor muziekonderwijs ingetrokken. De regeling, die tot 2023 van kracht was, wordt niet meer voortgezet.

Het besluit is officieel vastgelegd in de vergadering van 14 april dit jaar. Burgemeester Suzanne Otters – Bruijnen en secretaris Jeroen Wesselink hebben het besluit ondertekend namens het college.