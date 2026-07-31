Breda wijst supportersplein NAC aan bij stadion

De burgemeester van Breda heeft een speciaal supportersplein aangewezen bij het stadion van NAC Breda. Het plein wordt vanaf 7 augustus 2026 in gebruik genomen tijdens thuiswedstrijden.

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Het supportersplein is bedoeld om fans van NAC Breda te laten samenkomen voor en na wedstrijden. Het plein bevindt zich aan de Stadionstraat 5 in Breda en zal geopend zijn vanaf twee uur voor aanvang van de wedstrijd tot de start, en na afloop nog een uur. Voor risicovolle wedstrijden van categorie C blijft het plein gesloten.

NAC Breda is verantwoordelijk voor het toezicht en de organisatie op het plein. Dit omvat beveiliging, eerste hulp en het naleven van veiligheidsmaatregelen. Het plein mag alleen worden ingericht met tijdelijke voorzieningen en moet na gebruik weer schoon en onbeschadigd worden opgeleverd.

Het besluit is genomen om de toestroom naar het stadion te ordenen en bij te dragen aan een veilige omgeving. Het supportersplein zal alleen worden gebruikt bij thuiswedstrijden van NAC Breda en volgens vooraf afgestemde afspraken met de gemeente en politie.