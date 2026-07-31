Vergunning voor overkapping in Maarheeze geweigerd

De gemeente Cranendonck heeft een vergunningaanvraag voor een overkapping op Grote Bleek 9 in Maarheeze afgewezen. Het besluit is op 28 juli genomen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betrof een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overkapping. Volgens de gemeente is deze geweigerd vanwege een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Dit betekent dat de aanvraag niet past binnen de bestaande regels van het bestemmingsplan.

De locatie waarvoor de vergunning was aangevraagd, is Grote Bleek 9, in Maarheeze. Het besluit heeft zaaknummer 481997. Belanghebbenden hebben vanaf 29 juli 2026 zes weken de tijd om bezwaar te maken tegen de afwijzing.