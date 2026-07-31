Omgevingsvergunning verleend voor aanbouw in Budel

De gemeente Cranendonck heeft een vergunning verleend voor een aanbouw aan Molenstraat 2 in Budel. Het besluit is op 28 juli 2026 genomen.

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De aanvraag heeft betrekking op een aanbouw aan het pand aan Molenstraat 2, 6021GV in Budel. De vergunning is verleend voor zowel de bouwtechnische activiteit als een buitenplanse omgevingsplanactiviteit.

Het besluit is genomen door de gemeente Cranendonck. De procedure rondom de vergunning is hiermee afgerond.