Bouw loods aangevraagd aan Rijksweg in Budel

Bij de gemeente Cranendonck is een vergunning aangevraagd voor de bouw van een loods aan de Rijksweg 2 in Budel.

Gevonden voor jou

De gemeente heeft de aanvraag ontvangen op 28 juli. Het gaat om een technische bouwactiviteit op het adres Rijksweg 2, 6021RA in Budel. De zaak is geregistreerd onder nummer 508081.

De melding betreft alleen de ontvangst van de aanvraag. Er kunnen geen formele reacties worden ingediend en de plannen liggen niet ter inzage.