Vergunningsaanvraag voor Nieuwstraat in Budel

In Budel is een vergunningsaanvraag ingediend voor Nieuwstraat 41. De aanvraag betreft een afwijking van het omgevingsplan.

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De gemeente Cranendonck heeft op 29 juli 2026 een vergunningsaanvraag ontvangen voor een locatie aan de Nieuwstraat 41 in Budel. Het gaat om een aanvraag met als omschrijving een afwijking van het omgevingsplan.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 508204 en valt onder het onderdeel 'buitenplanse omgevingsplanactiviteit'. Dit betekent dat er toestemming wordt gevraagd voor activiteiten die niet binnen de standaardregels van het omgevingsplan passen. Het betreft hier een kennisgeving van ontvangst en de plannen liggen niet ter inzage.