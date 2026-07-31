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Visstraat Den Bosch: Vergunning voor woonkameruitbreiding aangevraagd

Vandaag om 09:58

Voor een woning aan de Visstraat in Den Bosch is een vergunning aangevraagd om de woonkamer te vergroten door middel van een muurdoorbraak.

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De aanvraag betreft het adres Visstraat 27A, gelegen in het centrum van Den Bosch. Het plan is om de woonkamer ruimer te maken door een bestaande muur te doorbreken. Het kenmerknummer van deze aanvraag is 079619663062.

Op dit moment is er nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken. Pas nadat de gemeente een beslissing heeft genomen, kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Vanaf 1 januari 2026 worden bekendmakingen niet meer via de app Omgevingsalert gepubliceerd, maar uitsluitend via overheid.nl.

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