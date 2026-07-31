Visstraat Den Bosch: Vergunning voor woonkameruitbreiding aangevraagd

Voor een woning aan de Visstraat in Den Bosch is een vergunning aangevraagd om de woonkamer te vergroten door middel van een muurdoorbraak.

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De aanvraag betreft het adres Visstraat 27A, gelegen in het centrum van Den Bosch. Het plan is om de woonkamer ruimer te maken door een bestaande muur te doorbreken. Het kenmerknummer van deze aanvraag is 079619663062.

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