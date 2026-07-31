Nieuwe gevelreclame aangevraagd voor pand in Kerkstraat Den Bosch

Voor een pand aan de Kerkstraat in Den Bosch is een aanvraag gedaan om de gevelreclame te vervangen. Het gaat om de reclame van de nieuwe gebruiker van het pand.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft Kerkstraat 5 en 5a in Den Bosch. De huidige gevelreclame wordt vervangen door die van de nieuwe gebruiker van het pand. Het kenmerknummer van de aanvraag is 079619665424.

Op dit moment kan er nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas nadat de gemeente een besluit heeft genomen over de vergunningaanvraag.