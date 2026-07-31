Werken in de nacht bij spoorlijn Maasboulevard toegestaan

Van 11 tot en met 20 augustus mag er ’s nachts en in het weekend gewerkt worden aan de spoorlijn bij de Maasboulevard in Den Bosch. De gemeente heeft hiervoor ontheffing verleend.

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De werkzaamheden vallen in week 33 en hebben een ontheffing gekregen op basis van het Bouwbesluit. Daardoor mogen de bouwers buiten de normale werktijden aan het spoor werken, zoals in de nacht en in het weekend. Het besluit is genomen op 28 juli 2026 en geldt voor de spoorlijn nabij de Maasboulevard.

De gemeente Den Bosch benadrukt dat er geen bezwaar kan worden gemaakt tegen deze melding. Sinds 1 januari 2026 publiceert de gemeente zulke bekendmakingen niet meer via de app Omgevingsalert. In plaats daarvan worden ze via overheid.nl gedeeld. Wie 25 jaar of ouder is en zijn e-mailadres bij overheid.nl heeft geregistreerd, ontvangt wekelijks een e-mail met deze berichten.