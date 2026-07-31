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Nieuwe appartementen gepland in Coudewater Rosmalen
Vandaag om 09:58
In Coudewater Rosmalen is een vergunning aangevraagd voor de bouw van elf appartementen.
De aanvraag betreft het adres De Parel 7A in Rosmalen. Het gaat om een plan voor elf nieuwe appartementen. De gemeente moet nog een beslissing nemen over deze vergunning.
Vanaf 1 januari 2026 geeft de gemeente Den Bosch geen bekendmakingen meer via de app Omgevingsalert. Inwoners kunnen zich aanmelden via overheid.nl om updates over hun buurt per e-mail te ontvangen.
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