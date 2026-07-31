Tien schuurwoningen komen op landgoed Coudewater in Rosmalen

Er is een vergunning verleend voor de bouw van tien schuurwoningen op landgoed Coudewater in Rosmalen. Het besluit is genomen op 22 juli 2026 en treedt direct in werking.

Gevonden voor jou

De woningen worden gerealiseerd op de Peter de Gorterstraat 9A tot en met 9L in Rosmalen. De vergunning is verleend voor bouwactiviteiten en heeft kenmerknummer 079619539309.

Landgoed Coudewater krijgt hiermee een nieuwe invulling, waar moderne schuurwoningen deel van gaan uitmaken. Het besluit is direct van kracht, wat betekent dat de bouw kan starten zonder verdere wachttijd.