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Dakkapel Zandvliet 61 in Boxtel wordt mogelijk groter

Vandaag om 10:00

Op Zandvliet 61 in Boxtel is een vergunning aangevraagd om het dakkapel aan de voorzijde van de woning te vergroten.

Gevonden voor jou

De aanvraag is op 29 juli 2026 ingediend en betreft een omgevingsvergunning voor de activiteit 'bouwen'. Het gaat om een uitbreiding van het bestaande dakkapel aan de voorkant van de woning.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken. Pas nadat de vergunning is verleend, kunnen betrokkenen een bezwaarschrift indienen.

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