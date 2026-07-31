Kermis Boxtel langer te bezoeken: vergunning verleend

De kermis in Boxtel bij de Zwaanse Brug en Stationsstraat is verlengd. De burgemeester heeft op 28 juli 2026 toestemming gegeven voor extra dagen van vrijdag 14 tot en met woensdag 19 augustus.

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De kermis in Boxtel zal dit jaar extra lang duren. Bezoekers kunnen er genieten van attracties en kraampjes op diverse dagen en tijdstippen. Het evenement begint vrijdag 14 augustus om één uur 's middags en eindigt woensdag 19 augustus om half één 's nachts. De exacte openingstijden variëren per dag.

Het verlengde evenement vindt plaats bij de Zwaanse Brug en de Stationsstraat in Boxtel. Met deze vergunning krijgt de kermis een feestelijke uitbreiding die in totaal zes dagen beslaat. Boxtelaren en bezoekers van buitenaf kunnen rekenen op een uitgebreid programma.