Beukkap bij Velderseweg in Liempde gaat voorlopig niet door

Een aanvraag om een stervende beuk te rooien aan de Velderseweg in Liempde is door de aanvrager ingetrokken. Dit gebeurde op 24 juli 2026.

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De aanvraag betrof het rooien van één stervende beuk ter hoogte van nummer 11 aan de Velderseweg, met de verplichting tot herplant. Deze was op 26 juni 2026 ingediend, maar is inmiddels ingetrokken.

Voorlopig blijft de beuk staan, tenzij er opnieuw een vergunning wordt aangevraagd. Het is onbekend waarom de aanvrager de aanvraag heeft teruggetrokken.