Glasverbod ingesteld tijdens kermis Boxtel

De burgemeester van Boxtel heeft een glasverbod ingesteld tijdens de kermis van 14 tot en met 20 augustus. In het horecagebied is het verboden om glaswerk met drank mee te nemen of te verstrekken.

Gevonden voor jou

Het glasverbod geldt van maandag 14 augustus 2026, middernacht, tot en met zondag 20 augustus 2026, drie uur ’s nachts. Het verbod is van toepassing in het horecaconcentratiegebied van Boxtel, waaronder de straten Fellenoord, Rechterstraat, Rozemarijnstraat, Markt, Clarissenstraat, Oude Kerkstraat, Kruisstraat en delen van de Stationsstraat en Breukelsestraat.

Het besluit is genomen vanwege veiligheidsrisico's en om verstoring van de openbare orde te voorkomen. Glaswerk kan gevaarlijk zijn bij ongeregeldheden en zorgt voor risico's voor bezoekers van de kermis en horecagelegenheden.

Horecagelegenheden mogen in deze periode alleen drank serveren in andere materialen dan glas, zowel binnen als op terrassen. Het verbod treedt in werking één dag na de bekendmaking en vervalt na afloop van de kermis.