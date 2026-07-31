Overkapping gepland op Selissen 3a in Boxtel

Op Selissen 3a in Boxtel is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een overkapping. De aanvraag werd ingediend op 29 juli 2026.

Gevonden voor jou

De omgevingsvergunning betreft een bouwactiviteit en staat geregistreerd onder nummer 2026072900969. Het gaat specifiek om een overkapping op het terrein.

De aanvraag bevindt zich nog in de beginfase. Documenten kunnen worden ingezien bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Bezwaar maken is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.