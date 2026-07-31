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Verbouwing woning in Geffen: vergunning aangevraagd

Vandaag om 10:00

Burgemeester en wethouders hebben een vergunningaanvraag ontvangen voor het verbouwen van een woning aan de Kloosterstraat in Geffen.

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Op 24 juli 2026 is een aanvraag binnengekomen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om de verbouwing van een woning aan de Kloosterstraat 1 in Geffen. De vergunning is nog niet toegekend en het is onduidelijk of deze doorgaat.

Inwoners kunnen de aanvraagstukken bekijken op afspraak bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving van de gemeente. Dit kan op werkdagen tussen negen uur 's ochtends en vier uur 's middags.

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