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Omgevingsvergunning verleend voor bedrijfswoning in Zundert
Vandaag om 10:04
Het college van Zundert heeft een vergunning verleend voor het bouwen van een bedrijfswoning met bijgebouw op locatie K 143.
De vergunning is op dinsdag 29 juli 2026 verzonden en betreft een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Het gaat om een bedrijfswoning met een bijgebouw op locatie RBG01 K 143.
Het besluit is onderdeel van een aanvraag met zaaknummer 0879ZV202600521. Meer informatie over deze vergunning kun je opvragen bij de gemeente Zundert via e-mail of telefoon.
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