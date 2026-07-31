Omgevingsvergunning verleend voor bedrijfswoning in Zundert

Het college van Zundert heeft een vergunning verleend voor het bouwen van een bedrijfswoning met bijgebouw op locatie K 143.

Gevonden voor jou

De vergunning is op dinsdag 29 juli 2026 verzonden en betreft een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Het gaat om een bedrijfswoning met een bijgebouw op locatie RBG01 K 143.

Het besluit is onderdeel van een aanvraag met zaaknummer 0879ZV202600521. Meer informatie over deze vergunning kun je opvragen bij de gemeente Zundert via e-mail of telefoon.