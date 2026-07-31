Huwelijksfeest gemeld in Zundert op 14 augustus

Op 14 augustus vindt er een huwelijksfeest plaats aan de Molenstraat in Zundert. De gemeente heeft hiervoor een melding ontvangen en deze goedgekeurd.

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Het feest wordt gehouden op de locatie Molenstraat 13 in Zundert. De melding voor deze incidentele festiviteit is op 23 juli door het college van burgemeester en wethouders ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 0879ZV202600910.

De gemeente heeft ingestemd met de melding, maar het is niet mogelijk om hiertegen bezwaar te maken. Voor vragen over de melding kun je contact opnemen met de gemeente Zundert.