Vergunningsaanvraag handelsreclame bij geldautomaat in Achtmaal

De gemeente Zundert heeft een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van handelsreclame bij een geldautomaat op Pastoor de Bakkerstraat in Achtmaal.

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Op 24 juli 2026 heeft de gemeente Zundert een aanvraag gekregen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het plaatsen van handelsreclame bij een geldautomaat in het pand aan Pastoor de Bakkerstraat 15 in Achtmaal. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 0879ZV202600915.

De vergunningsaanvraag bestaat uit twee onderdelen: het maken of voeren van handelsreclame en een bouwactiviteit die valt onder het omgevingsplan. Het doel van de publicatie is om inwoners te informeren over wat er speelt in hun omgeving.