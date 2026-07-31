Demolition Day op 19 september in Rijsbergen

Op 19 september 2026 vindt Demolition Day plaats op de Ettenseweg in Rijsbergen. De burgemeester van Zundert heeft ingestemd met de melding voor het vergunningsvrije evenement.

Gevonden voor jou

De gemeente Zundert heeft op 30 juni een melding ontvangen voor het organiseren van Demolition Day. Het evenement vindt plaats op zaterdag 19 september 2026 aan de Ettenseweg 97 in Rijsbergen.

Omdat het een vergunningsvrij evenement betreft, is er geen mogelijkheid om bezwaar of beroep in te dienen tegen de melding. Wel kun je bij de gemeente Zundert terecht voor vragen of inzage in de melding.