Tijdelijke vergunning voor Bloemencorso op Nassauplein Zundert

Het college van Zundert heeft een tijdelijke standplaatsvergunning verleend voor het Bloemencorso 2026 op het Nassauplein.

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Het besluit over de vergunningaanvraag is genomen op 29 juli 2026. De vergunning geldt specifiek voor het evenement op het Nassauplein in Zundert. Dit betekent dat er tijdens het Bloemencorso een tijdelijke standplaats mag worden ingericht op deze locatie.

Het Bloemencorso in Zundert is een jaarlijks terugkerend evenement dat bekendstaat om zijn indrukwekkende praalwagens en grote publiekstrekkers. Met de tijdelijke vergunning wordt het mogelijk om het evenement ook dit jaar soepel te laten verlopen.