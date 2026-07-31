Verbouwing woning Stoofdijk 50 in Dinteloord aangevraagd

De gemeente Steenbergen heeft een aanvraag ontvangen voor het verbouwen van een woning en gevelwijzigingen aan de Stoofdijk 50 in Dinteloord.

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Op 28 juli 2026 heeft de gemeente Steenbergen een aanvraag voor een omgevingsvergunning geregistreerd. Het gaat om het verbouwen van een bestaande woning en het aanpassen van de gevel op het perceel aan de Stoofdijk 50 in Dinteloord.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 0851Z260700001189. De gemeente zal later een besluit nemen over deze vergunning. Op dit moment is het nog niet mogelijk om de stukken in te zien of bezwaar te maken.