Verbouwing en nieuwe appartementen in Steenbergen goedgekeurd

De gemeente Steenbergen heeft toestemming gegeven voor de verbouwing van een pand aan het Kerkplein en de bouw van twee appartementen.

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Op 29 juli 2026 heeft de gemeente Steenbergen een besluit genomen over een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het pand op Kerkplein 3 in Steenbergen, waar verbouwingen plaatsvinden en twee nieuwe appartementen worden gerealiseerd.

De vergunning is inmiddels naar de aanvrager gestuurd en officieel geregistreerd onder nummer 0851Z260600000692. Het project voegt nieuwe woonruimte toe aan het perceel en omvat de aanpassing van het bestaande gebouw.